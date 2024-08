Kel Calderón juró como abogada: Raquel Argandoña registró el momento

Finalmente la influencer Kel Calderón se convirtió en abogada esta mañana al jurar frente a la Corte Suprema, instancia que contó con la presencia de su madre Raquel Argandoña.

Mediante su cuenta de Instagram, la panelista compartió una postal donde Calderón sostiente su nuevo título.

"Ya eres una flamante abogada. Felicitaciones hija", escribió en el registro de la jornada donde Kel aparece contenta de este nuevo logro en su carrera.

Hace algunos días, en entrevista con LUN la creadora de contenido confrmó que quedaba "muy poco" para finalmente cerrar su etapa de estudios de leyes.

"Me falta solo jurar, es el último trámite y es en la (Corte) Suprema. Para mi papá es lo más importante y está chocho porque ya me dieron fecha, no te voy a decir cuando, pero falta muy poquito... es este mes", comentó en ese entonces.