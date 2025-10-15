Rauw Alejandro y Paloma Mami encienden rumores de un romance

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro se encuentra en Chile como parte de su gira "Cosa Nuestra World Tour", que contempla tres fechas en el país. Sin embargo, su llegada varios días antes del primer show encendió la curiosidad de sus seguidores tras ser visto en un partido en la casa del futbolista Mauricio Isla.

Las especulaciones sobre su llegada al país crecieron luego de que se difundieran imágenes que lo vinculan sentimentalmente con Paloma Mami. El intérprete de "Te felicito" habría aprovechado su estadía en la capital para descansar en el Cajón del Maipo, mismo lugar desde donde la artista chilena compartió fotos en redes sociales.

🚨RAUW ALEJANDRO se vino antes a chile para estar unos días con PALOMA MAMI JUNTOS EN EL CAJÓN DEL MAIPO pic.twitter.com/MegHA2MPMS — c 𖤓 (@camilasanh) October 13, 2025

Entre las coincidencias más comentadas, los fans destacaron una imagen publicada por Rauw donde aparece armando un rompecabezas junto a una mujer, presuntamente Paloma, y los versos de su canción "Guabansexxx", en los que alude al álbum "Sueños de Dalí" de la cantante.

Además, la influencer mexicana Yeri Mua afirmó meses atrás que el puertorriqueño estaría en una relación con la intérprete de "Not Steady".

YERI MUA CONFIRMÓ PALOMA MAMI Y RAUW ALEJANDRO pic.twitter.com/J7TNAZnjJM — c 𖤓 (@camilasanh) January 3, 2025

Los fanáticos, por su parte, esperan que Paloma Mami haga una aparición sorpresa en el concierto de Rauw Alejandro este miércoles para interpretar juntos su colaboración "La Freak".

A pesar de que ambos han optado por no referirse públicamente al tema, según el portal Infama, fuentes cercanas a los artistas confirmaron que efectivamente mantienen una relación.