¿Relación confirmada? Kim Kardashian y Lewis Hamilton aparecieron juntos en el Super Bowl 2026

La socialité Kim Kardashian y el piloto de F1 Lewis Hamilton aparecieron juntos este domingo en el Super Bowl 2026, encendiendo las especulaciones sobre una relación sentimental tras meses de rumores.

La pareja fue captada en una triuna privada del Levi's Stadium de Santa Clara, donde siguieron el partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, con varias apariciones en la transmisión oficial.

Kardashian asistió al evento con un look completamente negro acompañado de joyas de alto perfil, mientras que Hamilton optó por un atuendo sobrio en tonos oscuros, manteniendo un perfil elegante y discreto.

Según medios internacionales, ambos habrían compartido recientemente viajes por Europa, incluyendo estancias en Londres y París, lo que reforzó las versiones sobre un vínculo más allá de la amistad.

Aunque se conocían desde hace más de una década por encuentros en eventos de moda y espectáculos, esta es la primera vez que se muestran juntos en una instancia pública.

Hasta ahora, ni Kim Kardashian ni Lewis Hamilton se han referido a su supuesta relación.