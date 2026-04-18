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Tópicos: Magazine | Personajes

Reportan fuerte pelea entre Zayn Malik y Louis Tomlinson: Netflix habría suspendido documental

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los exintegrantes de One Direction habrían llegado a los golpes durante la filmación.

Reportan fuerte pelea entre Zayn Malik y Louis Tomlinson: Netflix habría suspendido documental
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Zayn Malik y Louis Tomlinson, exintegrantes de One Direction, habrían protagonizado una fuerte discusión que terminó en los golpes. 

De acuerdo al medio The Sun, el enfrentamiento ocurrió hace unos meses, mientras filmaban su esperado documental de Netflix, que mostraría a los artistas realizando un viaje por carretera. 

En este contexto, el ex de Gigi Hadid habría comenzado a lanzar improperios contra su compañero, provocando una fuerte pelea al hacer un comentario sobre la fallecida madre de Louis.

"Louis estaba atónito y en estado de shock (...) Cuando intentó moverse, Zayn lo atacó. Le dio un puñetazo directo en la cara y, como llevaba anillos, le cortó la cabeza a Louis", reveló una fuente al citado medio, señalando que el incidente fue "afuera, delante de muchísima gente". 

A raíz de esta situación, el gigante del streaming decidió cancelar definitivamente el proyecto, que había surgido luego de que ambos artistas reconectaran tras la muerte de Liam Payne en octubre de 2024.

De momento, ni Malik ni Tomlinson se han referido al tema. Sin embargo, se reportó que el autor de "Silver Tongues" dejó de seguir en Instagram a su excompañero de grupo. 

 

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