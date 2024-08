Revelan en qué está actualmente Erik Per Sullivan, conocido como "Dewey" en Malcolm

Durante varios años, fanáticos de la serie de culto "Malcolm in the Middle" se preguntaron sobre el paradero del querido intérprete de "Dewey", el exactor Erik Per Sullivan y ahora, fue revelado a qué se dedica actualmente

En la serie, emitida desde el 2000 hasta 2006, Sullivan interpretaba a Dewey, el querido e ingenioso menor de los hermanos, aunque tras el fin de la producción, se mantuvo alejado de las cámaras.

"Está muy bien"

En una entrevista brindada a "Malcolm France", un programa de Youtube dedicado a la comedia, Jane Kaczmarek, quien interpretó a la neurótica madre de Malcolm, Dewey, Reese y Francis, reveló el estado del joven.

"Está bien, está muy, muy bien... Hizo Malcolm durante siete años, empezó a los siete, terminó a los 14. No le interesaba actuar, en absoluto", comentó, al asegurar que el exintérprete de Dewy ahora se dedica a los estudios.

"Estudia en una universidad americana muy prestigiosa de la que nos ha pedido a todos que guardemos silencio, y le encanta Charles Dickens. Está haciendo un postgrado en literatura victoriana. Lo admiro porque mucha gente piensa que estar en el mundo del espectáculo es lo más grande del mundo, no es para todo el mundo", cerró.