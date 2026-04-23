Revelan imágenes de Dylan Sprouse reteniendo a sujeto que ingresó a su propiedad

Durante las últimas horas se dieron a conocer imágenes del actor Dylan Sprouse reteniendo a un sujeto que ingresó a su propiedad en Los Ángeles..

Según el portal TMZ, el incidente ocurrió durante la madrugada del 17 de abril, cuando el intérprete sorprendió al individio dentro del sitio, en un caso que inicialmente fue reportado como un posible intento de robo.

En el video difundido se ve al protagonista de "Zack y Cody: Gemelos en Acción" manteniendo al intruso reducido en el suelo, aparentemente a punta de pistola, hasta la llegada de la policía.

Por su parte, la modelo Barbara Palvin, esposa de Sprouse, fue quien llamó a emergencias cerca de las 00:30 horas tras detectar la presencia del intruso en la propiedad.

El hombre no logró ingresar a la vivienda y fue detenido por las autoridades, que lo arrestaron debido a órdenes pendientes, aunque no se presentaron cargos por allanamiento.

En tanto, fuentes cercanas señalaron al citado medio que, pese a la conmoción por el altercado, tanto Palvin como Sprouse se encuentran bien.