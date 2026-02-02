Revelan supuesta infidelidad que terminó con el matrimonio de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

Durante una transmisión de YouTube de Danilo 21, Adriana Barrientos reveló nuevos antecedentes sobre el quiebre matrimonial entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela.

"Cuentan por ahí que Kika Silva lo pilló con una rucia y que por eso terminaron", contó la panelista de "Zona de Estrellas".

En este contexto, la modelo aseguró que el actor fue visto hace unos días con la misma mujer en Zapallar, afirmando que "la rubia es muy parecida a Kika Silva".

Asimismo, Barrientos señaló que la pareja debió retirarse del local después de pagar, ya que Valenzuela estaba fumando y el olor molestó a resto de los clientes.

"Gonzalo Valenzuela tuvo que agarrar a la polola nueva para pagar la cuenta. No como en Argentina, cuando salió arrancando de una pizzería y no pagó la cuenta, se fue", añadió La Leona.