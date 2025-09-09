Rodrigo Gallina revela destino y estado de Karol Lucero tras dejar Chile

Durante el último episodio de "Hay que decirlo" (Canal 13), Rodrigo Gallina reveló el destino de Karol Lucero después de dejar Chile, a raíz de la polémica por infidelidad a su esposa, Fran Virgilio.

Mientras el panel del programa abordaba la situación del exanimador, el notero comentó: "Igual es difícil mi posición, porque le tengo mucho cariño a Karol, pero también con el tiempo le he agarrado mucho cariño a la Fran. Estoy en una posición donde no le puedo dar la espalda a Karol, tengo que apoyarlo, tratar de orientarlo lo que más puedo, pero yo sé que él es súper cerrado con sus ideas".

Asimismo, el exYingo confirmó que su amigo irá a Costa Rica a un retiro espiritual, aunque en este minuto se encuentra en Europa.

"Yo sé que no va ahora a Costa Rica, creo que va a otro país, hasta el 18, y después se va a Costa Rica. Ahora a Alemania. Yo creo que se va a desconectar un poco", reveló.

Consultado por Willy Sabor sobre una posible reconciliación entre Lucero y Virgilio, Gallina se sinceró: "Yo siento que están en un momento súper complicado (...) Incluso, yo siento que si no fuese tan mediático, quizás se podría conversar en la interna, pero hay tanta presión externa. Está tan dañada la relación".

Finalmente, Rodrigo dio su opinión sobre la decisión de Karol de ir a "Only Fama" (Mega), dando una crítica visión sobre el ausnto: "Él quiso ir al programa pagado, porque sentía que como persona pública tenía que dar una opinión, defenderse, y también ayuda mucho a responder algunos cuestionamientos de las personas que le llegan por mensaje (...) No estoy de acuerdo con que haya ido. Es más, yo no hubiese ido en su lugar", cerró.