Remezón en España: Xabi Alonso dejó de ser el técnico de Real Madrid

Real Madrid informó a través de sus canales oficiales que llegó a un acuerdo con el técnico Xabi Alonso para que el entrenador deje de estar al mando del primer equipo del elenco merengue.

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", anunció la Casa Blanca en su sitio web.

"Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", se lee en el comunicado.

Alonso llegó a inicios de esta temporada y aunque marcha segundo, su caída en la final de la Supercopa ante FC Barcelona terminó pasarle la cuenta.