Rodrigo Gallina tras ser suspendido de Canal 13: "No lo he pasado tan bien"

El notero y rostro televisivo Rodrigo Gallina se encuentra suspendido de Canal 13, permaneciendo fuera del aire por dos semanas, sin goce de sueldo, luego de haber filtrado en una transmisión en vivo a los nuevos participantes del reality "Vecinos al límite", que aún no habían sido revelados oficialmente por la señal.

"No lo he pasado tan bien", sinceró el ex conductor de La Nuestra al reaparecer en el programa "Mañana te cuento", de Once Stream, donde reconoció que fue un error el haber filtrado la información.

Gallina fue enfático en señalar que "no debí haber hecho eso… cualquier otra persona puede, pero yo no. Entonces, hay un grado de reflexión, de análisis".

En su regreso al programa junto a Joaquín Méndez, el ex Yingo sostuvo que "ha sido una semana complicada, enredada, (hay) un grado de culpa entendiendo lo que pasó. He estado tratando de tener una reflexión de todo lo que pasó… agaché el moño".

"Ese día del live en ningún momento quise aprovecharme de la exclusiva o algo así, para nada. Todo lo contrario, simplemente estaba siguiendo lo que estaba pasando en el live, disfrutando lo que estábamos viviendo y después me pegué la cachada de lo que había pasado", relató, agradeciendo el apoyo que ha recibido en estos días.