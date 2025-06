Rodrigo Muñoz revela que sufrió abuso durante filmación de escena de sexo: "Quedé shockeado"

El actor Rodrigo Muñoz confesó haber sufrido abuso sexual durante una filmación hace unos años.

En conversación con el programa "Amiga Date Cuenta" (TV+), el intérprete relató el incómodo momento que vivió mientras él y una colega -cuyo nombre no reveló- grababan una escena de sexo.

"Yo sentí abuso una vez en una escena, ahora lo interpreto como abuso", reconoció, afirmando que dichas escenas "son muy incómodas porque tú tratas de no tocar a la otra persona y estás nervioso. Sacan a toda la gente, dejan generalmente a los protagonistas y a los camarógrafos".

Sin embargo, la acción de su compañera terminó por descolocarlo: "Esta niña se sacó los calzones, cuando no era necesario que se los sacara. Me sentí pésimo, me dejó mal, además, mi calzoncillo era grande, bien nerd".

"En general hago personajes tímidos y porque yo soy un poco tímido también, me gusta hablar, pero no soy un canchero, ni un galán, mis personajes son para otro lado, por el humor o más tiernos", agregó.

Finalmente, Muñoz aseguró que se sintió "pasado a llevar" con aquella experiencia, indicando que quedó "shockeado. Ahora entiendo lo que le pasa a las mujeres también".