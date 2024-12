¿Se va de Chile? Nicole Moreno aclaró sus dichos tras el regreso de la farándula a la TV

Hace unos meses, Nicole "Luli" Moreno amenazó con dejar Chile si los programas de farándula regresaban a la pantalla.

"Les quiero decir algo y sólo ustedes lo van a saber. Si vuelve la farándula aquí en Chile, sorry, yo me voy del país", lanzó la modelo fitness el pasado julio, afirmando que estos dañaron el inicio de su carrera.

¿Luli se va de Chile?

Con el regreso de "Primer Plano", el debut de "Only Fama", y otros espacios similares, muchos recordaron los dichos de la exchica reality, por lo que recientemente fue consultada al respecto.

"Te juro que no tengo tele en mi casa desde el 2015. Obviamente me entero por Instagram cuando algo me interesa, pero cuando no, simplemente lo dejo pasar", declaró a Tiempo X.

En tanto, sobre la posibilidad de mudarse al extranjero, Luli afirmó que "en algún momento lo voy a hacer pero lo quiero hacer bien, con fundamentos, porque hay un trasfondo detrás, es algo muy personal".

Finalmente, al preguntar si se considera parte de la farádula nacional, Moreno se mostró neutral, señalando no sentirse "ni dentro ni fuera".