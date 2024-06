Sebastián Eyzaguirre se defiende tras condena por maltrato a ex pareja

La jornada del jueves, Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre fue declarado culpable por delitos de violencia y maltrato habitual contra su expareja.

Tras conocerse el veredicto, el ex "CQC" rompió el silencio para defenderse en redes sociales negando, pese a la condena, haber maltratado a la mujer.

"Hoy en un tribunal de justicia, después de haber sido imputado por tres delitos, fue condenado por uno de ellos", partió explicando la exfigura televisiva en su cuenta de TikTok.

Asimismo, Eyzaguirre señaló que jamás vivió con la víctima, afirmando que se trata de una persona que "tiene más de cinco causas a sus exparejas por supuesta violencia intrafamiliar".

"A pesar que no se me halla imputado el delito de agresión física, quiero dejar absolutamente en claro que nunca en mi vida he tocado con un dedo a una mujer", afirmó la ex figura televisiva en su cuenta de TikTok.

Bajo esta línea, el ex notero anticipó que agotará todas las instancias legales para revertir la condena.

"Puedo decirles, mirándolos a la cara, de que llegaré hasta el final de las consecuencias para que no solo se me abuselva de dos delitos, sino que también del tercero", sentenció.