Sidarte responde a críticas de Claudia Pérez por apoyo a Daniel Jadue

La carta en apoyo al exalcalde Daniel Jadue por parte del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Teatrales de Chile (Sidarte) generó una polémica entre su Presidenta y la actriz Claudia Pérez.

El texto publicado este miércoles afirma que Sidarte ha sido testigo de "la tremenda importancia y compromiso sostenido que el alcalde Daniel Jadue le ha otorgado a las culturas comunitarias en Recoleta".

Sin embargo, Pérez, que fue directora del sindicato durante seis años, afirmó que no se identificaba con la carta y que había conocido "al alcalde en una actitud misógina y prepotente con colegas del Sindicato y no estoy de acuerdo con que emitan un comunicado con la voz de quienes no estamos de acuerdo".

La actual Presidenta de Sidarte, Ana María López, dijo a La Tercera que la carta "se consultó a las bases que están participando, no a los que pagan las cuotas no más, sino a la gente que está realmente participando, se hizo una consulta a filiales, y de ahí salió esta declaración".

Asimismo, se refirió a lo dicho por Pérez, expresando que "ella fue dirigente hace varios años. Yo también era dirigente y trabajé con ella, pero después yo no la vi más (...) hace mucho tiempo que nosotros no la vemos. No participa en nada, solamente tiene sus cuotas al día y, si ella quisiera estar en la comisión política, podría estar, es una cosa que es libre".

"Nosotros no íbamos a sacar un comunicado sin tener la anuencia de los socios que están participando. Es fácil ser socio de algo, pagar las cuotas y chao. No. Nosotros estamos trabajando con la gente que participa", agregó López.