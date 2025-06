"Solía quererme mucho": Trump habla sobre posible indulto a Sean Combs

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que "nadie le ha pedido" indultar al productor musical Sean "Diddy" Combs, actualmente enjuiciado por tráfico sexual y conspiración criminal, aunque aclaró que no ha seguido de cerca los detalles del proceso, según declaraciones reportadas originalmente por Fox News.

En una conferencia en la Casa Blanca, Trump recordó que Combs "solía quererme mucho", pero sugirió que su relación se deterioró cuando él se lanzó a la política. Según el presidente, su decisión sobre un eventual perdón no dependería de afinidades personales, sino de un análisis objetivo de los hechos.

El juicio contra Combs, que comenzó el 12 de mayo en Nueva York, incluye cargos federales como prostitución forzada y violación de la ley RICO, contra delincuentes por crimen organizado.

De acuerdo con Entertainment Weekly, más de 70 demandas por agresión sexual y tráfico de personas se han presentado en su contra desde noviembre de 2023. El empresario ha negado todas las acusaciones y mantiene su declaración de inocencia.

Trump tiene historial de otorgar indultos a celebridades, como los raperos Kodak Black y Lil Wayne -condenados por delitos con armas-, y a las estrellas de reality Todd y Julie Chrisley (por fraude fiscal).

Aunque dejó abierta la posibilidad de un perdón, Trump insistió en que cualquier decisión dependería de las pruebas presentadas en corte: "Analizaría los hechos cuidadosamente. Si alguien fue maltratado, no importaría si le caigo bien o mal. Eso no tendría ningún impacto en mi decisión".

President @realDonaldTrump responds to a question about the possibility of a pardon for #Diddy pic.twitter.com/XF9eCe0uQf