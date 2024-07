Stephen King despide a Shelley Duvall: "Una actriz infravalorada"

El autor de "El Resplandor", Stephen King, dedicó algunas sentidas palabras en memoria de la coprotagonista del filme, Shelley Duvall, inspirado en la novela original.

A los 75 años falleció la actriz de ojos grandes y mirada lánguida, quien trabajó bajo el alero del cineasta Stanley Kubrick en la adaptación del libro de King, para luego vivir una de las peores experiencias tras bambalinas registradas en la historia del cine, de acuerdo a la cultura popular.

Por su parte, como usualmente suele hacer, el autor publicó en su cuenta de X (exTwitter) sus pensamientos, y en esta oportunidad para despedir a la galardonada como Mejor Actriz en el Festival de Cannes de 1977.

En la misma plataforma, Stephen King primero compartió un escueto, pero no menos significativo mensaje en honor a la memoria de la actriz de diferentes títulos como "Tres mujeres" y "Nashville".

"Siento mucho la muerte de Shelly Duvall. Maravillosa, talentosa y infravalorada actriz", escribió.

Por su lado, la cuenta oficial del también fallecido cineasta Stanley Kubrick hizo un perfil de Duvall en el set de "El resplandor", y desmitificó su presunta horrible experiencia.

"A pesar de las exageraciones sobre el trato que recibió en el plató, Shelley siempre habló de su experiencia en el rodaje de El resplandor diciendo que "no lo cambiaría por nada" porque "trabajar con el adorable Stanley fue una experiencia de aprendizaje fascinante". Nuestros pensamientos están con los amigos y la familia de Shelley", sentenció.

Para cerrar, King escribió "nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Shelley".

Shelley Duvall, legendary character actor, and The Shining’s extraordinary Wendy Torrance has died at the age of 75. Shelley’s career was varied and long.



Despite being dogged with exaggerations of her treatment on set, Shelley was always vocal about her experience filming The… pic.twitter.com/q8ZYu08Uco