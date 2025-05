Sydney Sweeney lanza jabón hecho con el agua que usó para ducharse

La actriz Sydney Sweeney causó impacto con el lanzamiento de un peculiar producto: un jabón fabricado con su propia agua de baño.

A través de sus redes sociales, la intérprete de "Euphoria" dio a conocer la noticia, señalando que el producto -de edición limitada- va dirigido a un público masculino.

"Presentamos Sydney's Bathwater Bliss: un jabón muy real y de edición muy limitada, hecho con el agua de mi baño", escribió en un posteo.

La polémica iniciativa es una colaboración con la marca Dr. Squatch, y nació de un anuncio publicitario con la protagonista de "Anyone but you", donde varios usuarios solicitaron la creación de un producto con el agua de la tina donde estuvo la artista.

"Una combinación perfecta de los dos mejores lugares del planeta: el aire libre y la bañera de Sydney Sweeney. Experimente la máxima serenidad al aire libre con refrescantes notas de pino, abeto Douglas, musgo terroso y un toque de la auténtica agua de baño de Sydney", descibe la marca en su página web, que se podrá adquirir por ocho dólares -aproximadamente 7500 pesos chilenos- a partir del 6 de junio.

Tras el anuncio, usuarios no tardaron en criticar el controversial producto. "No podemos normalizar esto", "¿Por qué una actriz famosa se comporta como una influencer de OnlyFans?", "Sydney cariño, te amo, pero no puedo apoyarte con esto", "Squatch, amigo, ¿por qué actúas como si tu principal público fueran hombres faltos de afecto?" entre otros, fueron algunos de los comentarios que recibió.