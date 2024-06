"También lo viví": Sale a la luz nueva acusación de expareja de Diego Urrutia

Después de que dos expololas revelaran presuntas actitudes negativas que el comediante Diego Urrutia tuvo con ellas en el pasado, ahora una nueva mujer salió a declarar haber vivido las mismas situaciones.

En primer lugar, la reciente exposición de la nueva relación de Urrutia con la exchica Mekano Carla Jara motivó a que la bailarina Sofía Lobos diera a conocer los tratos vejatorios que sufrió por parte del joven de 29 años.

"No me puedo quedar callada porque era mucho lo que me minimizaba, los gritos", expuso Lobos en el podcast Bombastic, quien en 2020 conoció al comediante que triunfó en el Festival de Viña 2023.

En ese sentido, ella aseguró que en una ocasión le dijo "'Sofi, cuando tengas el orden en la casa, ahí recién voy a empezar a tratarte como una polola'. Yo dije: 'Ok, aquí no puedo seguir'", dijo esta semana.

Igualmente, una segunda mujer quien también aseveró haber tenido una relación con Urrutia, comentó que él mantuvo dos relaciones paralelas con mujeres, al tiempo que pololeaba con ella.

Ahora, una tercera afectada empatizó con el primer testimonio salido a la luz, y por su parte aseguró "fueron pocos meses, porque noté rápidamente las banderas rojas".

"Yo también lo viví con él": ¿Qué dice la tercera acusación a Diego Urrutia?

El nuevo testimonio en contra de Diego Urrutia fue dado a conocer y leído en TV+. "Yo te creo y lamento mucho lo que viviste. Yo también lo viví con él", introdujo la nueva afectada al dirigirse a Sofía Lobos.

"Ahora recién me entero de lo que pasó y viviste. Espero, no haya sido en el mismo tiempo que salía conmigo. Y si es así, yo no estaba enterada de nada. Solo me comentó que era su ex y no pasaba nada, pero yo siempre tuve una mala sensación", manifestó.

Ella agregó "tenía ganas de hablarte, pero tenía miedo de quedar como una despechada, como la mayoría de las personas suelen comentar, pero ahora al escucharte sentí mucha rabia de lo que tuviste que vivir", lamentó.