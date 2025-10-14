Tras polémica separación: Myriam Hernández tendría nueva pareja

A casi un año de su polémico quiere matrimonial, Myriam Hernández estaría nuevamente en pareja.

Según detalló Cecilia Gutiérrez, la voz de "Huele a peligro" tendría "un nuevo galán" en su vida: "Hace tres meses que está saliendo con una persona de nombre Fernando, dueño de una empresa de seguridad", reveló la comunicadora en su podcast Bombastic.

"Me dicen que están muy contentos, que ya los vieron incluso la semana pasada en una reunión familiar de él, con amigos, con el entorno, oficializando esta relación", agregó, señalando que la artista "está muy contenta, muy feliz con esta nueva relación".

La separación de Myriam Hernández

En noviembre de 2024, la cantante y Jorge Saint-Jean, su exmanager y esposo por 35 años, confirmaron su separación en medio de rumores de una infidelidad por parte de él.

Y es que, después de casi un año, la Baladista de América respondió si estaba abierta a darse una nueva oportunidad en el amor.

"Yo en enero decía 'creo que me voy a quedar sola'. Y hoy día he empezado a sentir y pensar de que sí, es que los niños me dicen 'mamá yo quiero que seas feliz. Tú tienes todo un mundo por delante y nosotros vamos a estar felices siempre y cuando tú seas feliz' y eso me da para pensar", dijo a María Luisa Godoy en el podcast "Mamá por siempre".