Tópicos: Magazine | Personajes

Trini Neira arremete contra Marité Matus: "Todo el mundo tiene problemas con ella"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La hija de Pamela Díaz, acusada de haber tenido un romance con Camilo Huerta, lanzó varios insultos contra Matus.

Trini Neira arremete contra Marité Matus:
Trinidad Neira, hija de Pamela Díaz y Manuel Neira, arremetió contra Marité Matus, quien la acusó de haber tenido conversaciones subidas de tono con Camilo Huerta, su exesposo. 

A través de un live de Instagram, la joven se refirió a la situación, aprovechando de hacer fuertes descargos contra la ex de Arturo Vidal. 

"El cahuín ya me da lo mismo, estoy segura que ella (Marité) estaba buscando pantalla. Perra que ladra no muerde y perra inteligente no hace estas hueas (sic)", expresó. 

Bajo esta línea, afirmó que Matus haría lo que fuera por "ganar fama, lo que sea, amiga te puedes ganar la fama de otra manera, pero siempre lo más rápido no más, lo más fácil, lo más problemático".

"Si tanto tiene pantallazos ¿por qué no los ha mostrado? Yo le dije a mi mamá que vaya al programa ("Hay que decirlo") y los mostrara, porque no hay nada. Está loca, es una insegura", agregó. 

Finalmente, Neira lanzó varios insultos contra Marité: "Sigan creyéndole a viejas hueonas, sigan envenenándose la cabeza con gente estúpida que no tiene nada más que hacer que inventar estupideces. Que muestre las hueas si tanto tiene mierdas, mentirosa, ya adiós, besitos (sic)", cerró. 

En portada