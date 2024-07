Vale Roth confirma crisis matrimonial: Está en terapia familiar

La modelo e influencer Valentina Roth reveló a sus seguidores que se encuentra atravesando complejos momentos con su pareja.

En línea con los rumores después de que Roth dejara de seguir al padre de su hija en redes sociales, el médico Miguel de la Fuente, y ya no publicara fotos junto a él, la chica fitness salió a aclarar la situación.

"Una no puede sola"

Mediante su cuenta de Instagram, la mujer de 33 años confesó que se encuentra trabajando para enmendar la relación entre ambos, y soltó algunos detalles de la relación que lo frustran, ahora que crian a la pequeña Antonia.

"Estamos en terapia familiar, terapia con él y sicólogo aparte mío. Sí, porque uno no puede sola", comentó y dejó en claro que es la mejor decisión que podría haber tomado. "Lo que no sería inteligente, sería quedarse de brazos cruzados frente a una situación que no está bien", introdujo.

Con respecto a las sesiones terapéuticas, aseguró que "son cuáticas porque uno va soltando todo y viendo porque tienes rabia acumulada. Terminas así, llorando, yo lloré como cuatro veces en una hora".

"Yo amo ser mamé, me encanta, pero uno como que le tiene rabia al marido. Muchas me van a entender, lo encuentran como casi que inútil, va a sonar mal la palabra, pero no se lo tomen mal", aclaró Roth, quien lamentó la falta de libertad que ella tiene, a diferencia de él.

Aunque comentó que "Miguel, como hombre, como persona, es demasiado bacán, ustedes lo ven, es superbueno, es un hombre muy sano, muy tierno, es buena persona, trabajador, se saca la cresta".

En paralelo, Valentina fue sincera sobre sus dolores de la infancia. "Hay varias heridas como que tengo que sanar y esto viene desde chica. Quiero ser la mejor versión que en mi vida hayan visto", cerró Roth.