"¡Ya supéralo!": La reacción de Karol Lucero a indirecta de Arenita

El exanimador Karol Lucero no tardó en reaccionar a la indirecta de su expareja Natalia "Arenita" Rodríguez, tras salir mencionado en el reality "El Internado" de Mega durante un descargo de la influencer con Luis Mateucci.

Fue en el capítulo 111 que "Arenita" decidió darle su voto al chico reality argentino, donde, al argumentar la decisión, lo comparó con Karol por el trato que da a las mujeres.

"Qué tipo más desagradable he encontrado en este reality. Lo único que sabes hace es meterte con mujeres y las desechas. Me recuerdas a Karol Dance, la verdad", le aseguró la ex Yingo, desatando el enojo del argentino al decirle que "cuando una mujer no te da bola, la agarras y le das y le das. Como Furia, por ejemplo, como yo que me pinchas, como Blu (Dumay). Todas las que no te hemos pescado, les das, le das".

Karol, quien está alejado de las comunicaciones desde hace un tiempo, reaccionó a la mención al compartir en sus Stories un video del momento que compartió una cuenta de fans del exlocutor radial.

Junto con un emoji de risas, puso dos textos como opciones de una encuesta para que sus seguidores decidan: "Pasaron 17 años... ¡ya supéralo!" y "No es tema si no te menciona".

El comunicador reaccionó mediante sus Stories de Instagram (@karol_lucerov)

Cabe recordar que, durante la emisión del extinto espacio juvenil "Yingo", la relación entre Karol y Natalia fue bastante mediática, terminando en 2009 después de que este le fuera infiel con su compañera Faloon Larraguibel.