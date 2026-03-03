Yamila Reyna confirma denuncia contra "Primer Plano" ante CNTV

La actriz Yamila Reyna confirmó la denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) contra el programa "Primer Plano".

Hace unas semanas, el estelar de Chilevisión emitió un reportaje donde se expusieron detalles reservados sobre la denuncia por violencia intrafamiliar que la trasandina interpuso contra el cantante Américo, su expareja.

Posteriormente, la también comediante hizo sus descargos por la filtración de los antecedentes, afirmando sentirse "vulnerada y expuesta".

Yamila Reyna confirma denuncia ante CNTV

Este lunes 2 de marzo, Reyna reveló en sus redes sociales que la denuncia ante el CNTV contra el espacio televisivo ya se encuentra en curso.

"Se ingresó la denuncia en el Consejo Nacional de Televisión por la emisión del día domingo 15 de febrero de 2026 en el programa 'Primer Plano' de Chilevisión -hoy ya en tramitación-, a propósito del reportaje '¡Detalles inéditos del quiebre de Yamila y Américo!' en el que se exhibió el texto completo de la denuncia realizada en tribunales de familia", escribió en el posteo.

En este contexto, recalcaron que la información corresponde a "un documento reservado al cual SÓLO tienen accesos las partes".

"Sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas, las que también he solicitado directamente en tribunales, la exhibición constituye una violación grave a mi privacidad, y constituye una revictimización evidente", añadieron.

"No hay interés público alguno para justificar tal filtración y es una pésima señal para todas las víctimas de violencia intrafamiliar que deben confiar que el sistema judicial en su conjunto las debe proteger", sentenciaron.