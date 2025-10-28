Ranking ICREO destaca a Cooperativa: el único medio en el top 30

La consultora Almabrands presentó la edición 2025 de su Ranking ICREO, medición que durante años busca reflejar el nivel de confianza que los chilenos expresan sobre diversas empresas y organismos; y que nuevamente lidera Bomberos de Chile, posición que además la institución de voluntarios tiene en otros estudios y encuestas.

El TOP 30 del estudio ICREO destaca Cooperativa, único medio de comunicación presente en este ranking, ubicada en el puesto 28 con un índice de confianza de 5,1, registrando un aumento respecto al 5,0 de 2024.

Esta no es la primera vez que Cooperativa figura en el análisis de Almabrands como el medio de mayor confianza entre los chilenos, atributo que ha sido reafirmado por otras mediciones, como la de Activa Research, que en enero pasado ubicó al medio como la radio noticiosa más creíble y la más escuchada en Santiago.

"Estamos navegando, hace ya un tiempo, en una crisis de confianza que afecta a diversos ámbitos de nuestra vida. Dudar de todo está instalado. Entonces que, en ese contexto, Cooperativa aparezca como el medio de comunicación más confiable es para nosotros una gran noticia", comentó Oscar Pastén, director de Cooperativa.

Para el periodista, la mención en este listado "significa que hay una base sólida en lo que hacemos y que nuestros pilares como la pluralidad, la independencia editorial y el rigor periodístico trasuntan a la audiencia que los recibe y nos devuelve el preciado atributo de la confianza."

Sector de servicios básicos: el efecto de las alzas

En términos generales, el Informe ICREO 2025 de Almabrands revela un menor impulso en la evolución de la confianza de los chilenos, pero manteniéndose el indicador total positivo.

El análisis posiciona a Chile con un porcentaje promedio de confianza del 48%, equiparándose a países como Argentina, Francia e Irlanda, según la homologación con el Trust Barometer de Edelman. Este resultado ubica al país en "un estado de desconfianza en la escala de Edelman", marcando un descenso desde un estado neutral en 2024; a raíz de la inestabilidad económica y política, junto con el alto costo de la vida, son factores que impactan la percepción de confianza.

Las fundaciones e instituciones sin fines de lucro, a pesar de liderar, registraron la disminución más pronunciada; mientras que la honestidad y transparencia se mantienen como el pilar esencial para la construcción de confianza, representando el 27% de importancia.

En el ICREO 2025 destaca que la categoría servicios básicos experimentó una caída significativa, reflejo del malestar público por el alza de precios. Así, 57% de los encuestados desconfía de las marcas en esta categoría, destacando bajos desempeños en honestidad y transparencia, y empatía.