Actriz confirmó su ausencia en la temporada 3 de "Euphoria"

Los problemas para la serie "Euphoria" no cesan. A los casi tres años sin un nuevo episodio, la producción tendrá que afrontar la salida de uno de los miembros de su elenco.

Se trata de la actriz Storm Reid, quien confirmó que su personaje de "Gia" no estará en la tercera temporada de la serie.

"Estoy emocionada por la temporada 3. Pero desafortunadamente Gia no volverá", aseguró la intérprete de la hermana de "Rue" (Zendaya) a Rotten Tomatoes.

"Estoy en deuda con todo el elenco y el equipo del programa y con HBO. 'Euphoria' es algo muy especial y estoy orgullosa de que sea parte de mi legado", agregó Reid, sin dar los motivos de su ausencia.

Además de Storm Reid la serie tampoco podrá contar con Angus Cloud, actor que falleció en julio de 2023.

La tercera temporada de "Euphoria" comenzará su rodaje en enero de 2025 con fecha de estreno aún sin confirmar.

Storm Reid shares she will not be returning for #Euphoria Season 3 at the #GovernorsAwards red carpet. pic.twitter.com/Lv2EckSwKg