Tópicos: Magazine | Streaming

"JoJo's Bizarre Adventure" llega con su "Steel Ball Run" a Netflix

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La séptima temporada del anime se ambientará en Estados Unidos.
La plataforma Netflix estrenó el trailer de la nueva temporada del anime "JoJo's Bizarre Adventure", la cual será bautizada "Steel Ball Run".

Basada en el séptimo arco del popular manga de Hirohiko Araki, esta historia se ambientará en el Estados Unidos de fines del siglo XIX y tendrá a "Johnny Joestar" y a "Gyro Zeppeli" en una desenfrenada carrera de caballos.

Esta nueva historia supone un reinicio en la historia de "JoJo's Bizarre Adventure" tras los eventos mostrados en "Stone Ocean".

El estreno de "Steel Ball Run" en Netflix está fijado para el 19 de marzo.

pic.twitter.com/C8tqmyAPav

— Netflix (@netflix) December 19, 2025'>

En portada