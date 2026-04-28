Alfonso Herrera en "La Casa de los Espíritus": "Trueba es el sistema político latinoamericano"

El actor mexicano Alfonso Herrera se refirió al desafío de interpretar a Esteban Trueba en la nueva adaptación de "La Casa de los Espíritus", que estrenará este miércoles 29 de abril en Prime Video.

En conversación con Cooperativa, el intérprete desmenuzó el profundo simbolismo detrás de su personaje, definiéndolo no solo como el eje de la familia Trueba, sino como el reflejo de un sistema político "corrupto y desigual" que ha marcado la historia de la región.

"Mi personaje es muy terrenal, no se maneja con ideales. Yo represento un sistema político corrupto, un sistema político desigual, que calla, que invisibiliza a la gente (...) . Este personaje es el sistema político latinoamericano", explicó el artista sobre la carga ideológica que sostiene el patriarca a lo largo del relato.

"Monetizar el odio" y el recuerdo del Estadio Nacional

Respecto a la vigencia de la historia y cómo sigue causando incomodidad en ciertos sectores, Herrera reflexionó también sobre las recientes prohibiciones y censuras que ha enfrentado la novela de Isabel Allende en algunos distritos conservadores de Estados Unidos, como Florida y Carolina del Norte.

"Me parece muy simbólico que en ciertos lugares (...) esta historia siga siendo callada. Hay ciertas personas y ciertos grupos que quieren quitarnos la memoria para poder ellos monetizar el odio, porque con el odio ellos se nutren", advirtió.

Justamente sobre este valor histórico y la necesidad de no olvidar, el exintegrante del fenómeno musical RBD e icónico protagonista de la teleserie juvenil "Rebelde", conectó el mensaje de la serie con una experiencia que lo marcó profundamente durante una de sus visitas a nuestro país con el grupo pop.

"Yo recuerdo la primera vez que vine a Chile, vine a dar un concierto y vi una grada en el Estadio Nacional que decía: 'Un país sin memoria es un país sin futuro'. Y eso es un mensaje muy importante", relató el artista, haciendo alusión a las históricas escotillas conservadas en el coloso de Ñuñoa.

Finalmente, el actor mencionó que revisar estas cicatrices a través de la ficción es un paso ineludible para la sociedad: "Esta historia habla de la memoria, de nuestras raíces, y tenemos que ir al pasado para entendernos, para entender nuestro presente y así para tener un futuro un poco más esperanzador. Es como el proceso del psicoanálisis, tienes que irte al pasado para poderte sanar".