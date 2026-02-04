Anya Taylor-Joy protagoniza serie de acción en Apple TV

La actriz Anya Taylor-Joy es la protagonista de "Lucky", una nueva serie de acción de la plataforma Apple TV.

En la producción, la intérprete de ascendencia argentina será una estafadora llamada "Lucky Armstrong" que es perseguida por el FBI luego de que algo saliera mal en uno de sus atracos.

La serie será desarrollada por Jonathan Tropper ("Tus amigos y vecinos") y tendrá en su elenco a Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor y Drew Starkey.

"Lucky" se estrenará en Apple TV el próximo 15 de julio.