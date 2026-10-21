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Tópicos: Magazine | Streaming

Biopic de Anthony Bourdain llegará directo al streaming: ¿Dónde se podrá ver?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Dominic Sessa y Antonio Banderas protagonizan la película sobre los primeros años del fallecido chef.

Biopic de Anthony Bourdain llegará directo al streaming: ¿Dónde se podrá ver?
 A24

Antonio Banderas interpreta a un chef brasileño que fue el primer mentor de Bourdain, interpretado por Dominic Sessa.

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La película biográfica de Anthony Bourdain, el reconocido chef fallecido en 2018, no llegará a los cines en Latinoamérica y aterrizará directo en streaming.

Prime Video confirmó que "Tony", la biopic producida por A24 sobre los primeros años del chef, se estrenará en la plataforma el próximo 26 de octubre.

En la cinta de Matt Johnson ("BlackBerry"), el actor Dominic Sessa ("The Holdovers") da vida a Bourdain a sus 19 años. Tras perder una beca para estudiar escritura en el extranjero, decide viajar a Provincetown y termina encontrándose con el caótico mundo de la cocina de un restaurante, en un verano que marcará el curso de su vida.

Antonio Banderas interpreta a un chef brasileño que fue el primer mentor de Bourdain, en un elenco que también incluye a Emilia Jones, Rich Sommer, Stavros Halkias y Leo Woodall.

Bourdain se suicidó en 2018 en Estrasburgo, Francia, a los 61 años.

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