Charli XCX postula a ser la Bruja Blanca en "Las crónicas de Narnia"

La cantante británica Charli XCX está considerada para un papel en la adaptación cinematográfica de "Las crónicas de Narnia" que dirige Greta Gerwig para Netflix, según Deadline. Aunque han existido conversaciones, aún no hay un acuerdo confirmado.

Si se concreta su participación, Charli XCX podría interpretar a Jadis, la Bruja Blanca, la villana principal de "El león, la bruja y el ropero". El proyecto sigue en preproducción, con pocos detalles confirmados hasta ahora.

Netflix anunció en 2018 sus planes para adaptar las novelas de Lewis y en 2020 incorporó a Gerwig, directora de "Barbie", como guionista y directora.

La película tendrá un lanzamiento exclusivo en Imax durante dos semanas en noviembre de 2026, antes de su estreno global en la plataforma de streaming, lo que ha generado tensiones con algunos exhibidores en Estados Unidos.

Charli XCX ya colaboró con Gerwig en la banda sonora de "Barbie" (2023) con la canción "Speed Drive", aunque el tema "What Was I Made For?" de Billie Eilish recibió mayor reconocimiento, incluido el Oscar a Mejor Canción Original.