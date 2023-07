Reboot de "Narnia" en Netflix: Directora de "Barbie" encabezará proyecto

La actriz y cineasta Greta Gerwig ha llegado a un acuerdo con Netflix para dirigir dos películas de "Las Crónicas de Narnia".

Según The New Yorker, la directora de cintas como "Barbie" y "Little Women" estará a cargo del reboot de la saga de C.S. Lewis, adaptada anteriormente por Walt Disney Pictures y Fox.

Luego de cerrar un acuerdo con C.S. Lewis Company en 2018, el gigante de streaming anunció el desarrollo de series y películas sobre los exitosos libros, contratando a Matthew Aldrich, guionista de "Coco", para la supervisión del proyecto.