Creador de "The Boys" advierte sobre la temporada final: "Habrá muchas muertes"

El creador de la serie "The Boys", Eric Kripke, hizo una advertencia respecto de la quinta y última temporada de la producción.

En conversación con Total Film, Kripke señaló que en la temporada final "probablemente habrá muchas muertes" y llamó a los fans a prepararse.

"No hay garantía de quién sobrevivirá porque no tenemos que mantener a los personajes para otra temporada, asi que habrá momentos realmente chocantes y espectaculares pasando todo el tiempo", agregó.

Actualmente la quinta temporada de "The Boys" se encuentra en desarrollo tras la emisión de su cuarta temporada este año. "Con los escritores estamos empezando a cocinar esto y lo estamos disfrutando", complementó Eric Kripke.

Finalmente agradeció a Prime Video por dejarlo concluir la historia con un quinto ciclo, tal como era su deseo. "Muchos finales de serie apestan, es difícil aterrizar un avión como estos, pero estoy agradecido de que pudimos terminarla en nuestros propios términos. De igual forma se siente presión terminar una serie así", concluyó.

Por ahora la temporada final de "The Boys" no cuenta con fecha de estreno, aunque se espera que se concrete en 2026.

