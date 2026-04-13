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Tópicos: Magazine | Streaming

Creadores de "Stranger Things" presentan un nuevo misterio protagonizado por jubilados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"The Boroughs: Jubilación rebelde" llega en mayo a Netflix.

Creadores de
 Netflix

Alfred Molina, Alfre Woodard y Denis O’Hare protagonizan esta serie.

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Los hermanos Duffer, reconocidos globalmente por ser los creadores del fenómeno televisivo "Stranger Things", presentaron un nuevo misterio que llegará a Netflix, muy lejos de Hawkins y sin niños como protagonistas.

En esta oportunidad, será un grupo de jubilados el que deberá dar respuesta a los eventos sobrenaturales que ocurren al interior de una comunidad de retiro en pleno desierto de Nuevo México. Luego de un monstruoso encuentro, un recién llegado se unirá a un inusual grupo de héroes inesperados, descubriendo un oscuro secreto que hará de sus "años dorados" algo peligroso y formidable.

La serie "The Boroughs: Jubilación rebelde" fue creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews ("The Dark Crystal: Age of Resistance"), teniendo a los Duffer apadrinando el proyecto como productores ejecutivos.

Protagonizada por Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters y Bill Pullman, se estrena el próximo 21 de mayo en Netflix.

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