Creadores de "Stranger Things" presentan un nuevo misterio protagonizado por jubilados

Los hermanos Duffer, reconocidos globalmente por ser los creadores del fenómeno televisivo "Stranger Things", presentaron un nuevo misterio que llegará a Netflix, muy lejos de Hawkins y sin niños como protagonistas.

En esta oportunidad, será un grupo de jubilados el que deberá dar respuesta a los eventos sobrenaturales que ocurren al interior de una comunidad de retiro en pleno desierto de Nuevo México. Luego de un monstruoso encuentro, un recién llegado se unirá a un inusual grupo de héroes inesperados, descubriendo un oscuro secreto que hará de sus "años dorados" algo peligroso y formidable.

La serie "The Boroughs: Jubilación rebelde" fue creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews ("The Dark Crystal: Age of Resistance"), teniendo a los Duffer apadrinando el proyecto como productores ejecutivos.

Protagonizada por Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters y Bill Pullman, se estrena el próximo 21 de mayo en Netflix.