De "The Last of Us" a "Stranger Things": Las series que se estrenan en 2025

El 2025 será un año cargado de estrenos televisivos con series que regresan con temporadas decisivas, otras que debutan y otras que se despiden para siempre.

Para la primera mitad del año ya existen varias fechas confirmadas para producciones como "Severance", el retorno de "Daredevil" de la mano de Disney y la conclusión de "Cobra Kai".

También destaca la presencia de series nuevas como "Zero Day" en Netflix, "The Studio" de Seth Rogen y Apple TV+ y "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", lo nuevo del universo de "Game of Thrones".

Estrenos de series 2025

Estos son algunos de los estrenos más destacados de series para 2025: