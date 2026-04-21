"Devil May Cry" regresa con su temporada 2 en Netflix: Tráiler y fecha de estreno

El emblemático hack and slash de "Devil May Cry" está de regreso con la segunda temporada de su serie animada para Netflix, la cual se estrenará el próximo 12 de mayo en el streaming con el choque entre los hermanos "Dante" y "Vergil".

La adaptación de los videojuegos de Capcom tantea una guerra entre el mundo humano y el de los demonios, con los hijos de "Sparda" estando al centro de un conflicto que tiene como principales antagonistas a "Mundus" y "Arius".

Este último es toda una sorpresa, considerando que es el villano principal del videojuego más divisivo de la franquicia, "Devil May Cry 2" de 2003, siendo un hombre de negocios y poderoso hechicero que lidera la compañía Uroboros.

La serie animada vuelve a contar con la dirección creativa de Adi Shankar ("Castlevania"), siendo producida por el estudio de animación surcoreano Studio Mir ("X-Men '97").

"Tomando inspiración no solo de los videojuegos, también del manga homónimo e historias complementarias, la serie 'Devil May Cry' resulta un viaje atractivamente imperfecto que abraza el alma de una época y la explora desde una mirada moderna, sin importarle a quién pueda molestarle", señalamos en nuestra reseña de SuperGeek de Cooperativa.

Aquel primer ciclo dejó el escenario listo para una segunda temporada que, como tantea este nuevo adelanto, promete ser aún más desenfrenada.