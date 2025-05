Domhnall Gleeson dice que actores de "The Office" lo incitaron a actuar en spinoff

La exitosa comedia "The Office" tendrá una expansión oficial con su próxima serie derivada, "The Paper", la cual se estrenará en septiembre a través de la plataforma Peacock.

El nuevo proyecto retoma el estilo de falso documental que popularizó la historia de Dunder Mifflin, pero ahora con un enfoque distinto: el día a día de un periódico local en crisis, ubicado en Toledo, Ohio: "The Truth Teller".

El actor Domhnall Gleeson, conocido por su trabajo en "Star Wars" y "Cuestión de tiempo", liderará el elenco como el editor del periódico. "Mi personaje tiene una creencia optimista inquebrantable en devolverle su gloria pasada a 'The Truth Teller'... Y, por si se lo preguntan, no usaré mi acento irlandés", comentó el actor a la revista People.

El actor comentó, además, que su decisión de unirse al proyecto se debió al consejo de John Krasinski (Jim) y Steve Carell (Michael Scott): "Si Greg Daniels está involucrado, hazlo".

Greg Daniels, creador de "The Office" y showrunner de esta nueva entrega, fue el factor decisivo. "Trabajar con él es un privilegio que no muchas personas tienen", le dijo Carell a Gleeson. Por su parte, Krasinski declaró a Entertainment Weekly que "no necesita consejos, ya tienen el arma secreta: Greg Daniels".

El elenco incluirá nuevos talentos como Sabrina Impacciatore ("The White Lotus") y Melvin Gregg, junto al regreso de Oscar Nuñez como su icónico personaje, Oscar Martínez, quien bromeó en el Upfront de NBCUniversal: "Le dije a Greg Daniels que si Oscar volvía, debería vivir en una ciudad más cosmopolita (...) movió a Oscar a Toledo".

Los fanáticos de la serie pueden esperar guiños nostálgicos, incluida una aparición de Kate Flannery como Meredith Palmer. "Los que recuerden a Meredith estarán contentos", adelantó Gleeson.