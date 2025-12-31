Síguenos:
Tópicos: País | Región del Biobío

Caso Bruma: Armada determinó que tripulantes del Cobra incumplieron protocolo de rescate tras colisión

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La investigación sumaria determinó la responsabilidad de la tripulación del pesquero de Blumar en el accidente que dejó a siete pescadores desaparecidos.

La autoridad marítima ratificó la cancelación de por vida de la licencia del patrón del pesquero Cobra, Roberto Mancilla.

La embarcación artesanal "Bruma" se encontraba fondeada, había cumplido con dar los avisos correspondientes y era plenamente visible al momento del impacto, según el informe.

La Armada concluyó la investigación sumaria administrativa marítima respecto del trágico caso Bruma y ratificó la responsabilidad de la tripulación del pesquero de alta mar "Cobra", perteneciente a la empresa Blumar, en la colisión que resultó en la desaparición de siete pescadores artesanales de Constitución el pasado 30 de marzo.

De acuerdo con los peritajes y el registro de cámaras de seguridad, la embarcación artesanal "Bruma" se encontraba fondeada, había cumplido con dar los avisos correspondientes y era plenamente visible al momento del impacto.

La investigación subrayó que el pesquero "Cobra" debió haber advertido la presencia de la pequeña embarcación y evitado el choque.

Incumplimiento de protocolos de rescate

Uno de los puntos más relevantes del informe reveló que, aunque los tripulantes del pesquero de alta mar admitieron haber sentido un golpe y realizado maniobras de verificación, no activaron el protocolo de rescate internacional. Según la Armada, la tripulación omitió la maniobra de retorno para buscar posibles sobrevivientes en el lugar donde ocurrió la colisión.

Como consecuencia de estas negligencias, la autoridad marítima ratificó la cancelación de por vida de la licencia de patrón del pesquero de alta mar "Cobra", Roberto Mansilla.

Adicionalmente, otros dos miembros de la tripulación fueron sancionados con la cancelación temporal de sus permisos de navegación.

En portada