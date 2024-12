"El Chacal" de Eddie Redmayne fue renovada para una segunda temporada

La serie "El Chacal" ("The day of the jackal") protagonizada por Eddie Redmayne fue renovada para una segunda temporada.

La obra está basada en la novela del mismo nombre de Frederick Forsyth y sigue la rivalidad de un peligroso asesino y una férrea policía que intentará cazarlo.

Además de Eddie Redmayne, el elenco cuenta con Lashana Lynch, Úrsula Corberó, Charles Dance, Richard Dormer y Chukwudi Iwuji, entre otros.

Recientemente "El Chacal" recibió dos nominaciones a los Globos de Oro en las categorías de Mejor Serie Drama y Mejor Actor Drama por el trabajo de Eddie Redmayne.