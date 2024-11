Qué ver: "Un hombre infiltrado", una tierna comedia sobre la tercera edad

Una tierna y divertida historia es lo que ofrece la serie "Un hombre infiltrado", una nueva producción de Netflix que está isnpirada en "El Agente Topo" de Maite Alberdi.

Esta ficción, creada por Michael Schur ("The Office", "Parks and Recreation"), es protagonizada por Ted Danson en el papel de "Charles", un retirado profesor viudo que se convierte en un particular investigador privado.

Al igual que Sergio Chamy en el documental de Alberdi, "Charles" acepta este inusual trabajo con el objetivo de investigar un supuesto robo al interior de la casa de retiro. Sus avances como detective no solo generarán suspicacia en la directora del recinto (Stephanie Beatriz), si no que también lo enlazarán irremediablemente a los miembros del asilo, con quienes comparte mucho más que la edad.

"Un hombre infiltrado" logra construir su propia historia en torno a este insólito "experimento" de "El Agente Topo". Más allá del apartado detectivesco, la serie profundiza en temas como las relaciones padre e hijo, la autoexigencia y las situaciones de la tercera edad, pero por sobre todo invita a disfrutar la vida en cada una de sus etapas.

Con 8 episodios y varias referencias a Chile (Maite Alberdi es su productora ejecutiva), esta serie no sólo cumple con hacer reír y conmover, si no que también promete continuar con una posible segunda temporada.

¿Dónde ver? Netflix

8 episodios

El Chacal

¿Dónde ver? Disney+

10 episodios (7 emitidos al 27/11)

"El Chacal" ("The Day of the Jackal") es un thriller policial protagonizado por Eddie Redmayne y Lashana Lynch sobre un hábil sicario (Redmayne) que siempre concreta magistralmente sus trabajos y una obsesiva policía que lo dejará todo por atrapar a este asesino.

La tensa trama, que se pasea por diversos paisajes de Europa, tiene a esta incesante persecución como tema central y plantea la duda sobre quién es el verdadero chacal de esta historia.

Blitz

¿Dónde ver? Apple TV+

Película, 120 minutos

Dirigida por Steve McQueen ("12 años de esclavitud"), esta película se contextualiza en los bombardeos alemanes en Londres a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, pero desde la perspectiva de una madre soltera (Saoirse Ronan) y su hijo afrodescendiente (Elliott Heffernan) mientras intentan conseguir refugio y reunirse en medio de una sociedad que discrimina y que convulsiona producto del conflicto.