"El Juego del Calamar" temporada 3: Revelan a nuevo personaje en primer adelanto

La serie "El Juego del Calamar" inició el 2025 estrenando el primer teaser de su tercera y última temporada, cuyo lanzamiento está proyectado para este año.

El pasado 26 de diciembre se estrenó en Netflix la segunda temporada de la aclamada serie coreana y se confirmó que la historia cerraría con un tercer ciclo.

Esta próxima temporada ya tiene su primer teaser, en el cual se presentó a un nuevo personaje: se trata de "Chul-su", un nuevo muñeco asesino que participará del violento juego de la serie.

Por ahora no se ha confirmado la fecha exacta de estreno de la tercera temporada de "El Juego del Calamar", pero se espera que sea a fines de 2025.

Everyone say hi to Chul-su 👋 Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC