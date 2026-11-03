Fenómeno coreano "La Emperatriz Divorciada" llegó al streaming

La esperada serie coreana "La Emperatriz Divorciada" ("The Remarried Empress") adelantó su estreno en Disney+, llegando este martes con sus primeros cuatro episodios en la plataforma de streaming.

Esta epopeya romántica, inspirada en la popular novela homónima escrita por Alphatart y adaptada al webtoon por Heree y SUMPUL, nos narra la tensa relación entre la querida "Emperatriz Navier" (Shin Mina) y su esposo, el "Emperador Sovieshu" (Ju Jihoon), del Reino del Este.

La relación de la pareja comienza a resquebrajarse cuando "Sovieshu" se enamora de una esclava fugitiva, "Rashta" (Lee Seyoung), e intenta hacer lo imposible por conquistar su corazón. Sin estar dispuesta a comprometer su dignidad, "Navier" accede a las peticiones del emperador bajo una condición: que se le permita volver a casarse con su rival, el príncipe heredero "Heinrey" (Lee Jongsuk) del Reino del Oeste.

Esta historia de amor, pasión y arrepentimiento, adaptada por Yeoh Geena y Hyun Choongyeol, y dirigida por Cho Suwon ("Still 17"), estrenará dos nuevos episodios cada semana en Disney+.

La popular historia también tiene en desarrollo una adaptación al anime que llegará a la plataforma Crunchyroll durante 2027.