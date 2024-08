George R. R. Martin criticó a "House of the Dragon": "Salieron mal las cosas"

El escritor George R. R. Martin criticó duramente a la serie "House of the Dragon", la cual se basa en su trabajo literario "Fire and Bllod" y donde oficia como productor ejecutivo.

A través de su blog, y en una publicación relacionada a una fiesta costumbrista, el autor aseguró que ha tenido que atravesar por "un año bastante miserable, lleno de estrés, ira, conflictos y derrotas".

Si bien no entregó detalles de los motivos que lo llevaron a vivir un mal año, pareciera ser que uno de sus males fue "House of the Dragon", que este año emitió su segunda temporada y concluyó entre críticas.

Para Martin la serie tampoco estuvo a la altura y señaló que hubo cosas que "salieron mal". "No espero con ansias escribir el próximo artículo, ese sobre todas las cosas que salieron mal en 'House of the Dragon', pero tengo que hacerlo y lo haré", aseguró, prometiendo que en el futuro cercano enumerará los que su juicio fueron errores en la producción.

El disgusto del escritor con la obra televisiva se agudizó con los últimos episodios de la temporada, a la cual había alabado previamente con la emisión del capítulo titulado "The Red Dragon and the Gold".