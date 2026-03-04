"Guy Ritchie sabe cómo contar la historia": Conversamos con los protagonistas de "El Joven Sherlock"
Hero Fiennes Tiffin y Zine Tseng conversaron con Cooperativa sobre la nueva serie que acaba de estrenarse en Prime Video.
Las interpretaciones de "Sherlock Holmes" son innumerables, demostrando la atemporalidad y genialidad del personaje nacido de la pluma de Arthur Conan Doyle, y ahora estamos ante una nueva encarnación bajo la dirección de Guy Ritchie que reimagina sus orígenes en "El Joven Sherlock" (Young Sherlock), mucho antes de que se hiciera un nombre y ser convirtiera en el mejor detective del mundo.
Hero Fiennes Tiffin da vida a esta versión carismática y desafiantemente juvenil de Sherlock, brillante, pero sin rumbo, encontrando amistad en James Moriarty (Dónal Finn) -destinado a ser su mayor enemigo- e involucrándose en una mortal conspiración que tiene en su centro a una princesa tan capaz e inteligente como él, Gulun Shou'an, interpretada por Zine Tseng.
"Conan Doyle ha creado algo tan icónico, original y atemporal, y creo que se debe principalmente a que ha escrito un personaje que destaca tanto, sobre todo intelectualmente, pero también en muchos otros aspectos. Es casi sobrehumano. Creo que, si fuera aún mejor o más inteligente, sería como un superhéroe. Por eso creo que resulta fácil identificarse con él (...) Es un personaje de ficción, pero no tan ficticio como para ser sobrehumano", reflexionó Fiennes Tiffin al conversar con SuperGeek de Cooperativa.
En compañía de Tseng, con quien comparte su fanatismo por las obras protagonizadas por el detectivo de Baker Street, el actor que logró popularidad con su protagónico en la saga "After" reconoció ser muy consciente de la responsabilidad y presión existente al presentar una nueva encarnación de "Sherlock", pero sabe que están en buenas manos al tener a Guy Ritchie encabezando el proyecto, tras dirigir las dos películas del personaje protagonizadas por Robert Downey Jr.
"Si alguien lo hiciera mal, estaría dispuesto a decírselo o a dar mi opinión al respecto. Así que puedo ponerme en el lugar, por ejemplo, de las personas que critican si lo haces mal", aseguró Fiennes Tiffin, pero también "conozco al personaje, así que siento que sé cómo hacerlo, y estás rodeado de un elenco increíble y bajo la dirección de Guy Ritchie. Así que sabes que estás en buenas manos. Todos han hecho un gran trabajo. Pero creo que, si analizamos el porqué, Guy Ritchie sabe cómo contar la historia de 'Sherlock'. Es muy inteligente y es perfecto para ello".
Ahí fue donde sinceró el momento en el que le preguntó a Ritchie y Matthew Parkhill, quien adaptó la historia para Prime Video inspirándose en la serie de novelas "Young Sherlock" de Andrew Lane, si sintieron presión de escribir sobre un personaje tan inteligente "y me dijeron que no, pero no les creo. Estoy seguro de que sí sintieron algo de presión".
Tseng, por su parte, agradeció que existan tantas versiones del personaje, porque "es como decir: «Vale, entiendo que es algo muy grande en lo que adentrarse, es más como un universo que como un arco argumental». Sentí más curiosidad que estrés al adentrarme en ese mundo".
La actriz tuvo un intenso entrenamiento físico para dar vida a la princesa Shou'an, quien demuestra sus excepcionales habilidades muy temprano en la serie, pero también hubo un importante trabajo para dar realismo a esta realeza que llega desde China.
"¡El entrenamiento! Dios mío, entrené muchísimo. Físicamente, y también en mi acento, tenía que sonar como una princesa nada más empezar. Y luego tenía que comportarme como una princesa", reconoció Tseng, dando cuenta que su compañero se ha burlado últimamente de su perfecta postura, pues sigue muy metida en el personaje.
Respecto al entrenamiento físico, la actriz tuvo "mucha suerte de tener la oportunidad de trabajar con el equipo de dobles de Guy Ritchie. Es gente magnífica que me entrena en el manejo de todas las armas: espadas dobles, lanzas, lanzas largas, también algunas posturas de combate, una mezcla de todas las formas de artes marciales que tuve que integrar para dar libertad a cualquier escena que se coreografiara con peleas".
Considerando que estamos ante una serie y que el gran objetivo siempre es contar una historia que se extienda por múltiples temporadas, Fiennes Tiffin busca que "El Joven Sherlock" pueda llegar a mostrar todo el viaje transformativo del personaje hasta convertirse en "El Detective Sherlock Holmes" adulto.
"Para mí, trazar el desarrollo de su personaje es algo que requiere más temporadas. Así que sí, lo principal para mí, de forma bastante egoísta, es que quiero más tiempo para distanciarme del 'Sherlock' joven, carismático, seguro de sí mismo, divertido y emocional, y poco a poco, a medida que experimente las dificultades de la vida y pase por algunas cosas, creo que eso se irá disipando y quiero llevarle poco a poco hacia el detective 'Sherlock Holmes' más maduro y completo", sinceró el actor británico.
"El Joven Sherlock" estrenó su primera temporada este miércoles 4 de marzo en Prime Video.