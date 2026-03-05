Homelander llega a la Casa Blanca en el trailer de la temporada final de "The Boys"

Este jueves, la serie "The Boys" presentó el caótico y sangriento tráiler de su quinta y última temporada.

En las imágenes, se puede ver al sádico Homelander (Antony Starr) consolidado en el poder -incluso apareciendo en la Sala Oval de la Casa Blanca- y buscando cómo ser inmortal.

En tanto, Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso) y Frenchie (Tomer Capone) están presos en "Campo Libertad", mientras que Annie/Starlight (Erin Moriarty) lucha por armar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los Supers.

Por su parte, Billy Butcher (Karl Urban) reaparece, listo y dispuesto a usar un virus que borrará a todos los superhéroes del mapa, poniendo en marcha una cadena de eventos que cambiará para siempre el mundo y a todos sus habitantes.

El adelanto además anticipa el regreso de personajes conocidos y nuevos cruces con figuras del spin-off "Gen V".

La quinta y última temporada de "The Boys" se estrenará el 8 de abril de 2026 en Prime Video. La entrega contará con ocho episodios, con lanzamiento inicial de los dos primeros capítulos y estrenos semanales hasta su episodio final.