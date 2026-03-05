Homelander llega a la Casa Blanca en el trailer de la temporada final de "The Boys"
La serie de Prime Video estrenará su última temporada en abril.
Este jueves, la serie "The Boys" presentó el caótico y sangriento tráiler de su quinta y última temporada.
En las imágenes, se puede ver al sádico Homelander (Antony Starr) consolidado en el poder -incluso apareciendo en la Sala Oval de la Casa Blanca- y buscando cómo ser inmortal.
En tanto, Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso) y Frenchie (Tomer Capone) están presos en "Campo Libertad", mientras que Annie/Starlight (Erin Moriarty) lucha por armar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los Supers.
Por su parte, Billy Butcher (Karl Urban) reaparece, listo y dispuesto a usar un virus que borrará a todos los superhéroes del mapa, poniendo en marcha una cadena de eventos que cambiará para siempre el mundo y a todos sus habitantes.
El adelanto además anticipa el regreso de personajes conocidos y nuevos cruces con figuras del spin-off "Gen V".
La quinta y última temporada de "The Boys" se estrenará el 8 de abril de 2026 en Prime Video. La entrega contará con ocho episodios, con lanzamiento inicial de los dos primeros capítulos y estrenos semanales hasta su episodio final.