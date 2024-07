"House of the Dragon" emitió impactante episodio: Estas fueron las víctimas y los vencedores

La serie "House of the Dragon" emitió este domingo el impactante cuarto episodio de su segunda temporada, el cual fue titulado "The Red Dragon and the Gold".

El capítulo marcó un importante momento de "La danza de los dragones", el violento conflicto entre la familia Targaryen en el cual se basa la serie.

[De aquí en adelante esta nota contiene spoilers sobre el cuarto episodio de la segunda temporada de "House of the Dragon"].

Las facciones lideradas por "Rhaenyra" (negros) y "Aemond" (verdes) ya marchan por "Westeros" para reclamar el trono de hierro. Mientras "Sir Criston Cole" decide desviar el rumbo de sus tropas y atacar el castillo de Rook's Rest, "Daemon" batalla contra los fantasmas de "Harrenhall".

La danza de dragones

En el consejo negro se enteran de los planes de "Cole", y la princesa "Rhaenys" y su dragón "Meleys" deciden emboscar a "Cole" y arruinar sus planes, sin saber que todo era una trampa, y que "Vhagar" y "Aemond" las esperaban.

Sin embargo el rey "Aegon" sorprende a todos y decide asistir al campo de batalla junto a su dragón "Fuegosol", desatando una descarnada pelea entre las tres bestias y sus jinetes, y brindando una de las escenas más increíbles de toda la saga.

Finalmente "Rhaenys" y "Meleys" perecen pese a su determinación y coraje, y "Aemond" logra salvar al ejército de su hermano, quien quedó gravemente herido.

Mira aquí el adelanto del próximo episodio de "House of the Dragon":