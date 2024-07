"House of the Dragon" mostró inesperada conexión con Daenerys Targaryen

La serie "House of the Dragon" mostró una inesperada conexión con "Game of Thrones" en su más reciente capítulo, pese a ubicarse temporalmente unos 200 años antes.

Específicamente se hizo referencia a los dragones que "Daenerys Targaryen" (Emilia Clarke) posee en "Game of Thrones" y que son vitales para el desarrollo de esa historia.

En el tercer episodio de su segunda temporada, "House of the Dragon" mostró como "Rhaenyra Targaryen" (Emma D'Arcy) envía a "Rhaena" (Phoebe Campbell) a resguardar cuatro huevos de dragón con la premisa de que son "la esperanza del futuro".

Para sorpresa de los fans Geeta Vasant Patel, la directora del capítulo, confirmó a Mashable que esos son los mismos huevos que recibe "Daenerys" al comienzo de "Game of Thrones". "Esos son los huevos de Danny. Todos somos fans de 'Game of Thrones y esa fue una escena muy emocionante de filmar", aseguró.

¿Qué pasa con el cuarto huevo?

En "Game of Thrones" "Daenerys" recibe tres huevos por parte del comerciante "Illyrio Mopatis" mientras se encontraba refugiada en "Pentos", aunque nunca se espeficó su origen.

De acuerdo a "Fire & Blood", el libro de George R.R. Martin en el que se inspira "House of the Dragon", el origen de los huevos de "Daenerys" es distinto al mostrado en la serie: allí son robados por una marinera que los lleva al continente de "Essos" varios años antes del reinado de "Aegon II" (Tom Glynn-Carney).

En ese libro también se especifica que "Rhaena" viaja con tres huevos y que uno de ellos se convierte en su dragón "Morning", por lo que la presencia de un cuarto huevo podría concordar con la historia de "Daenerys".

En "House of the Dragon" se confirmó que, de los cuatro huevos, tres fueron rescatados por "Daemon" (Matt Smith) de la cuna de "Syrax" (dragón de "Rhaenyra"), y que el cuarto pertenece a "Viserys", hijo de "Rhaenyra".