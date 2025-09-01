Kika Silva debuta en el cine con la comedia "El Pádel es Nuestro"

La plataforma Prime Video estrenó el trailer de "El Pádel es nuestro", una nueva película de comedia chilena que tiene a este popular deporte como tema central.

La cinta es protagonizada por Elisa Zulueta, Yamila Reyna, Tiago Correa y Gonzalo Valenzuela, y sigue a dos matrimonios vecinos en los que ellos son fanáticos del pádel y ellas son relegadas a un segundo plano.

"Creemos que las mejores historias nacen de lo cotidiano, y pocas cosas han marcado tanto a los chilenos en los últimos años como el pádel", señaló Miguel Asensio, productor de la película.

El elenco de "El Pádel es nuestro" también tiene a Alondra Valenzuela, Ignacia Allamand, César Sepúlveda, Catalina Casteblanco y Kika Silva, quien hace su debut como actriz de cine en este largometraje.

"El Pádel es nuestro" se estrenará en Prime Video el próximo 19 de septiembre.