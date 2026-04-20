La Batalla de los Dioses vuelve a estallar en el remake de "Dragon Ball Super"

El futuro de "Dragon Ball" en la animación será a lo grande con dos nuevos proyectos, continuando la legendaria saga tras la muerte del querido mangaka Akira Toriyama.

Durante el evento Dragon Ball Games Battle Hour 2026 en Los Ángeles, EE.UU., se reveló un nuevo tráiler del remake de "Dragon Ball Super", el cual se estrenará en la temporada de otoño en Japón, o sea, en el último trimestre de este 2026.

"Dragon Ball Super: Beerus" es una versión mejorada de la batalla entre "Gokú" y el Dios de la Destrucción "Beerus", la cual ya vimos en la película "La Batalla de los Dioses" de 2013 y en el primer arco argumental del anime emitido entre 2015 y 2018, tramo que enfrentó duras críticas por la calidad de la animación de Toei Animation.

Por si fuera poco, esta versión restaurada de "Super" se extenderá para abarcar el regreso de "Freezer", lo cual se pudo ver en el segundo arco del anime y en la película "Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer", de 2015.

En paralelo, Toei Animation trabaja en una secuela de "Super" que se conocerá como "Dragon Ball Super: The Galactic Patrol", presentando los eventos que se desarrollan tras el Torneo de la Fuerza entre universos.

Acá veremos a nuestros héroes, "Gokú y "Vegeta", viéndose obligados a trabajar junto a la Patrulla Galáctica, protectores de la paz en la galaxia, para detener a un peligroso criminal conocido como "Moro", un poderoso hechicero que amenazó con erradicar todas las formas de vida de la galaxia.

Por ahora, esta secuela no tiene fecha de estreno.