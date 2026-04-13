"La pequeña casa en la pradera" renace con este remake de Netflix: Fecha de estreno y tráiler

La familia "Ingalls" está de vuelta en la pantalla chica con la nueva adaptación televisiva de "La pequeña casa en la pradera", basada en los cuentos infantiles homónimos de la escritora Laura Ingalls Wilder, que llegará el próximo 9 de julio a Netflix.

Esta reimaginación del clásico, que se conocerá como "La casa de la pradera" ("Little House on the Prairie"), presentará a la querida familia dejando su hogar en Wisconsin para empezar una nueva vida en la pradera, haciendo frente a un futuro incierto lleno de aventuras y nuevos rostros.

La serie, que ya fue renovada para una segunda temporada en el streaming, tiene a Crosby Fitzgerald como "Caroline" y a Luke Bracey como "Charles" -mejor conocidos como mamá y papá-, mientras que "Laura Ingalls" es interpretada por Alice Halsey y su hermana "Mary" por Skywalker Hughes, siendo acompañado por el fiel perro de la familia, "Jack".

Rebecca Sonnenshine, que ha trabajado en "The Boys" y "The Vampire Diaries", encabeza esta nueva adaptación como showrunner, expresando que "esta serie es una historia de amor familiar. Es una familia con la que quieres estar, a la que quieres conocer y con la que quieres pasar tiempo. Eso es, en realidad, la esencia misma de 'La casa de la pradera': una familia cuyos integrantes se apoyan mutuamente, se cuentan historias unos a otros y hablan de sí mismos".



El clásico literario ya fue adaptada a la pequeña pantalla por el canal estadounidense NBC entre 1974 y 1983, emitiendo durante nueve temporadas más de 200 episodios y conquistando a toda una generación con la saga de la familia "Ingalls".