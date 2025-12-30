La última misión: "Stranger Things" lanza el adelanto de su episodio final

Este martes, Netflix lanzó el adelanto del capítulo final de "Stranger Things", que concluirá la historia tras cinco temporadas.

En el clip, de poco más de un minuto y medio de duración, se puede ver a Eleven (Millie Bobby Brown) y Hopper (David Harbour) llevando una emotiva conversación, donde este último le pide a su hija adoptiva que pelee una última vez.

"Necesito que pelees una última vez. La vida ha sido muy injusta contigo. Te arrebataron tu infancia. Has sido atacada, manipulada por personas horribles, pero no te han derrotado. Pelea por los días brillantes que están por venir, pelea por un mundo más allá de Hawkins", dice Hopper a la joven, mientras se ven escenas de los personajes en medio de la última batalla.

La serie de los hermanos Duffer lanzará su último episodio "The Rightside Up" -de dos horas y ocho minutos- este miércoles 31 de diciembre a las 22:00 horas (Chile).